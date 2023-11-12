Пошаговый Алгоритм отказа от АОПД, электронных госуслуг в сфере образования, электронного журнала и дневника в ШКОЛЕ

Уважаемые родители, необходимость отдельной заметки, без лишнего текста, возникла после понимания, что две наши основные инструкции «КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА / ЖУРНАЛА И ПОТРЕБОВАТЬ БУМАЖНЫЕ?» и «КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?» сложны для восприятия и многие в них путались.
Потому перед вами этот пошаговый порядок подачи заявлений.
Т.к. с 2023-2024 года доступ в эл.дневнику и эл.журналу осуществляется только зарегистрированными на госуслугах детьми и родителями, мы считаем, что церемониться со школой не имеет смысла. Если раньше, в некоторых моментах, был достаточен отказ от АОПД, то теперь нужно подавать все эти заявления, и контролировать полученный результат (чтобы школа отчиталась перед вами что выполнила все ваши требования).
ПОДАЕМ:
1) Отказываемся от ОПД автоматизированным способом в образовательной организации – СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от обработки персональных данных автоматизированным способом.
Его можно подать, даже если ранее Вы согласились на ОПД автоматизированным способом.
2) Отказываемся от электронных госуслуг в системе образования и смежных сферах (питание, проезд и тп) СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от госуслуг в сфере образования в электронной форме и о предоставлении госуслуг в традиционной форме
3) Отказываемся от электронного учета успеваемости в пользу бумажного журнала и дневника СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от электронного дневника
4) Отказываемся от регистрации в государственных автоматизированных информационных системах, в том числе, формирующих портфолио и траектории
- СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе в регистрации в региональной ГИС
- СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе в регистрации АИС Траектории
5) Далее, для подтверждения факта удаления ПД из систем, Вы вправе заявить Требование подтвердить прекращение ОПД автоматизированным способом (можно подавать его сразу с остальными заявлениями)
Отчет об удалении ПД из автоматизированных должен быть представлен в письменной форме.
Если вообще нет никакого ответа, то обжалуйте в прокуратуру незаконное бездействие должностных лиц по этому алгоритму: КАК ОБЖАЛОВАТЬ ОТПИСКУ, БЕЗДЕЙСТВИЕ (ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЯ) И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАРУШЕН СРОК РАССМОТРЕНИЯ?
6) ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ Вам отказано в удовлетворении заявления об отказе от ОПД автоматизированным способом или персональные данные были не удалены полностью из системы в любом виде, а обезличены, то Вы вправе:
- подать жалобу в прокуратуру СКАЧАТЬ
- подать жалобу в Роскомнадзор СКАЧАТЬ
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ЕЩЕ РАЗ: обезличивание ребенка в электронном журнале, дневнике или иной базе данных – обозначает, что ваше требование не удовлетворено!!! Пишите жалобы! Мы готовы подсказывать и поддерживать!
Также в помощь родителям мы собрали ответы госорганов, которые Вы можете прикладывать к любому из вышеперечисленных заявлений для подкрепления своей позиции:
- Ответ Роскомнадзора для ОУЗС
- Ответ Минпросвещения по отказу от АОПД
- Ответ Минпросвещения по выбору формы учета успеваемости
ВНИМАНИЕ! Подробные разъяснения по вопросу отказа от ОПД автоматизированным способом в образовательной организации ЗДЕСЬ: КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?
Что родители могут противопоставить подобным отказам?
1. Убедитесь, что Вами был подан отказ от электронных госуслуг по пункту 2 и подано требование подтвердить прекращение ОПД автоматизированным способом по пункту 5 настоящей Инструкции.
2. Ознакомьтесь с ответом Минпросвещения РФ и материалом на тему отказа от регистрации школьников в ЕСИА можно здесь https://ouzs.ru/news/kak-budet-osushchestvlyatsya-uchet-uspevaemosti-detey-dostup-k-dnevniku-i-zhurnalu-bez-registratsii-/
3. Если не помогло – подаем жалобы в соответствии с п. 6 настоящей Инструкции.
Если Вы не хотите регистрировать ребенка в ЕСИА, то способ только один – отказ от электронных госуслуг.
Получать электронные услуги без регистрации в ЕСИА невозможно, поскольку, как было выше указано, доступ к электронным госуслугам предоставляется только зарегистрированным в ЕСИА гражданам.
Соответственно, отдельно обжаловать требование регистрации в ЕСИА не имеет смысла. Если Вы отказались от электронных госуслуг, то и необходимость регистрация в ЕСИА отпадает сама собой.
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