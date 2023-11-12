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Пошаговый Алгоритм отказа от АОПД, электронных госуслуг в сфере образования, электронного журнала и дневника в ШКОЛЕ

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Общественный уполномоченный по Защите Семьи
14:55 / 29.09.2023
Изменен: 12.11.2023
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Уважаемые родители, необходимость отдельной заметки, без лишнего текста, возникла после понимания, что две наши основные инструкции «КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА / ЖУРНАЛА И ПОТРЕБОВАТЬ БУМАЖНЫЕ?» и «КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?» сложны для восприятия и многие в них путались.

Потому перед вами этот пошаговый порядок подачи заявлений.

Т.к. с 2023-2024 года доступ в эл.дневнику и эл.журналу осуществляется только зарегистрированными на госуслугах детьми и родителями, мы считаем, что церемониться со школой не имеет смысла. Если раньше, в некоторых моментах, был достаточен отказ от АОПД, то теперь нужно подавать все эти заявления, и контролировать полученный результат (чтобы школа отчиталась перед вами что выполнила все ваши требования).

ПОДАЕМ:

1)      Отказываемся от ОПД автоматизированным способом в образовательной организации – СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от обработки персональных данных автоматизированным способом. 

Его можно подать, даже если ранее Вы согласились на ОПД автоматизированным способом.

2)      Отказываемся от электронных госуслуг в системе образования и смежных сферах (питание, проезд и тп) СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от госуслуг в сфере образования в электронной форме и о предоставлении госуслуг в традиционной форме

3)      Отказываемся от электронного учета успеваемости в пользу бумажного журнала и дневника СКАЧАТЬ => ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от электронного дневника

4)      Отказываемся от регистрации в государственных автоматизированных информационных системах, в том числе, формирующих портфолио и траектории

- СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе в регистрации в региональной ГИС

- СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе в регистрации АИС Траектории

5)      Далее, для подтверждения факта удаления ПД из систем, Вы вправе заявить Требование подтвердить прекращение ОПД автоматизированным способом (можно подавать его сразу с остальными заявлениями)

Отчет об удалении ПД из автоматизированных должен быть представлен в письменной форме.

Если вообще нет никакого ответа, то обжалуйте в прокуратуру незаконное бездействие должностных лиц по этому алгоритму: КАК ОБЖАЛОВАТЬ ОТПИСКУ, БЕЗДЕЙСТВИЕ (ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЯ) И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАРУШЕН СРОК РАССМОТРЕНИЯ?

6) ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ Вам отказано в удовлетворении заявления об отказе от ОПД автоматизированным способом или персональные данные были не удалены полностью из системы в любом виде, а обезличены, то Вы вправе:

подать жалобу в прокуратуру СКАЧАТЬ

- подать жалобу в Роскомнадзор СКАЧАТЬ


ЕЩЕ РАЗ: обезличивание ребенка в электронном журнале, дневнике или иной базе данных – обозначает, что ваше требование не удовлетворено!!! Пишите жалобы! Мы готовы подсказывать и поддерживать!

Также в помощь родителям мы собрали ответы госорганов, которые Вы можете прикладывать к любому из вышеперечисленных заявлений для подкрепления своей позиции:

- Ответ Роскомнадзора для РМ

- Ответ Роскомнадзора для ОУЗС

- Ответ Минпросвещения по отказу от АОПД

- Ответ Минпросвещения по выбору формы учета успеваемости

ВНИМАНИЕ! Подробные разъяснения по вопросу отказа от ОПД автоматизированным способом в образовательной организации ЗДЕСЬ: КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОПД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?

По результатам ваших действий по этому нашему алгоритму, в случае адекватности администрации школы, вы должны будете получить примерно такой ответ:

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На фото - образец отличного варианта завершения ситуации в пользу родителей: указание в ГИС статистической единицы без привязки к ФИО, СНИЛС и тп. Такой способ не является обезличиваем, поскольку ПД в системе отсутствуют (даже оценки и пропуски!!!). Сведения об обучающимся ограничены только наличием статистической единицы без привязки к ФИО, адресу, номеру СНИЛС, телефону, оценкам, пропускам то есть без возможности идентификации личности и сбора информации о нем. Это приемлемый и устраивающий всех вариант: с одной стороны требования родителей о прекращении АОПД удовлетворены, с другой стороны - поддерживается нормальное функционирование делопроизводства, тк фактическое количество учеников всегда совпадает со статистическими сведениями. По сути мы добились именно того варианта, о котором нам рассказали в трех региональных министерствах образования, тем самым дав ключ к пониманию того как ведется учет числа детей, когда родители полностью отказываются от АОПД и эл.госуслуг.

HwrCMvvyTRY.jpg

А вот еще один пример хорошего ответа, и тоже из Челябинска.

IMG_20231110_200056_853.jpg

А вот так должен выглядеть порядок организации учета успеваемости традиционным способом для таких детей.

GIG2b9_9j_w (1).jpg
Это примеры ответов, содержание которого свидетельствует о том, что у вас все получилось, вышеуказанный алгоритм применен вами успешно, обработка персональных данных автоматизированным способом прекращена полностью, осуществляется только в традиционном виде, на бумажном носителе.

Эти ответы Вы также можете продемонстрировать скептически настроенному руководству школы или чиновникам из местной администрации для подкрепления своей правовой позиции в части отказа от ОПД автоматизированными способом в образовательной организации.

Но не все директора такие сознательные и адекватные. Вот перед вами ответ директора "курильщика":

cb36a3ba-20c9-4fdd-bbb9-a92925908f1a.jpg

Что родители могут противопоставить подобным отказам?

1. Убедитесь, что Вами был подан отказ от электронных госуслуг по пункту 2 и подано требование подтвердить прекращение ОПД автоматизированным способом по пункту 5 настоящей Инструкции.

2. Ознакомьтесь с ответом Минпросвещения РФ и материалом на тему отказа от регистрации школьников в ЕСИА можно здесь https://ouzs.ru/news/kak-budet-osushchestvlyatsya-uchet-uspevaemosti-detey-dostup-k-dnevniku-i-zhurnalu-bez-registratsii-/

3. Если не помогло – подаем жалобы в соответствии с п. 6 настоящей Инструкции.

Если Вы не хотите регистрировать ребенка в ЕСИА, то способ только один – отказ от электронных госуслуг.

Получать электронные услуги без регистрации в ЕСИА невозможно, поскольку, как было выше указано, доступ к электронным госуслугам предоставляется только зарегистрированным в ЕСИА гражданам.

Соответственно, отдельно обжаловать требование регистрации в ЕСИА не имеет смысла. Если Вы отказались от электронных госуслуг, то и необходимость регистрация в ЕСИА отпадает сама собой.

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#ОПД # АОПД # Электронный журнал # Электронный дневник # Дневник # Бумажный дневник # Бумажный журнал
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